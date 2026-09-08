В Киеве попытались объяснить войну. Получилось откровенно плохо. Бывший министр экономики заявил, что "ни один украинец не согласится" с новыми условиями мирного соглашения, но дальше выдал истинное мнение Банковой, которое не понравится населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нефть не поможет ...
- Суперкомпьютеры Я...
- На Украине исчез ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым