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Царьград

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Киев попытался объяснить войну. Получилось плохо, народу не понравится

Киев попытался объяснить войну. Получилось плохо, народу не понравится

В Киеве попытались объяснить войну. Получилось откровенно плохо. Бывший министр экономики заявил, что "ни один украинец не согласится" с новыми условиями мирного соглашения, но дальше выдал истинное мнение Банковой, которое не понравится населению.

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