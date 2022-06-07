Связисты Восточного военного округа провели тактико-специальную тренировку в Приамурье

Связисты Восточного военного округа провели тактико-специальную тренировку в Приамурье

Военные связисты отработали нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях, а также обеспечение пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры.

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