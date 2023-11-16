Маск перенес старт своей сверхтяжелой ракеты

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск в четверг, 16 ноября, заявил, что из-за технических проблем повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, перенесен с пятницы 17-го на субботу 18 ноября, – сообщают СМИ.
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