Маск перенес старт своей сверхтяжелой ракеты

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск в четверг, 16 ноября, заявил, что из-за технических проблем повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, перенесен с пятницы 17-го на субботу 18 ноября, – сообщают СМИ.