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Банкет для избранных: почему Лариса Долина позвала на 71-летие только спонсоров праздника

Банкет для избранных: почему Лариса Долина позвала на 71-летие только спонсоров праздника

Празднование 71-летия Народной артистки РФ Ларисы Долиной спровоцировало волну пересудов в шоу-бизнесе.

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