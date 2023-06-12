Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития

Страны «большой двадцатки» (G20) должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития. К этому призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 12 июня, на открытии министерской встречи стран «группы двадцати» по вопросам развития.