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Аргументы недели

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В Киеве и десяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и десяти областях Украины утром в пятницу, 17 мая, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация опубликована на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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