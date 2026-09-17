Жизнь на освобожденных территориях 17 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 11:20 Более 1,4 тыс. жителей ЛНР получили поддержку благодаря соцконтрактам с 2024 года Более 1,4 тыс.
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