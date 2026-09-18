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SUSANIN

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В Малой Пурге в 2027 году отремонтируют школу №1

В Малой Пурге в 2027 году отремонтируют школу №1

Малая Пурга. Удмуртия. Школа в Малой Пурге попала в перечень объектов капитального ремонта на 2027 год.

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