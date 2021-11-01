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Илон Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

Илон Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бисли (David Beasley), который недавно попросил у самого богатого человека в мир 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

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