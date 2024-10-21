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Известный футболист СССР был в ужасе от советской медицины: «Вставили крюк в щеку и смотрят: живой — неживой»?

Известный футболист СССР был в ужасе от советской медицины: «Вставили крюк в щеку и смотрят: живой — неживой»?

Даже в старости чувствовал последствия.Георгий Рябов выиграл чемпионат СССР с московским «Динамо», дружил со Львом Яшином и играл против Пеле.

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