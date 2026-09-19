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Синяя бумажка в военном билете, которую не замечали годами: что мобилизационное предписание значит для вас в 2026 году

Синяя бумажка в военном билете, которую не замечали годами: что мобилизационное предписание значит для вас в 2026 году

Синяя бумажка в военном билете, которую не замечали годами: что мобилизационное предписание значит для вас в 2026 году Юлия ЧелкановаРазбираем главный страх владельцев военных билетов.

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