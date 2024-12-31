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Кто такие веганы и чем отличаются от вегетарианцев

Кто такие веганы и чем отличаются от вегетарианцев

Разбираемся, кто такие веганы, почему они не едят мясо и чем отличаются от вегетарианцев. Кто это Отличие от вегетарианцев Что не едят Что едят Плюсы и минусы Материал прокомментировали: Эльмира Гереева, психолог, нутрициолог, консультант по коррекции веса и пищевого поведения, руководитель учебного департамента Школы эмоционального интеллекта; Марина Бессонова, нутрициолог; Сергей Леонов, шеф-повар, основатель онлайн-академии здорового питания «ЗОЖигай», автор мастер-классов по anti-age-кухне.

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