Мое сердце – в Москве, в России, а душа – там", - Клара Новика дала первый за долгое время концерт.

Tania Еременко Вы правильно выразились - БЫЛО такое государство - больше не будет!

НЛ Надежда Левченко-Токарева Люблю Украину, ту, с белвми хатами! Да, тоже ностальгирую. Но ненавижу безграмотных нациков! Жестоких и бессмысленно агрессивных. Понимаю Новикову. Но больше нет Украины, есть Окраина России!!! Можно ностальгировать сколь угодно, и не при чем здесь правоохранители! Сдохли бы нацики!!! Нет Украины и никогда уже не будет! Сами себя уничтожили!