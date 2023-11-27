Politiki.net Возможно, я слишком подозрителен, возможно через чур мнителен - но концерт популярной в 90-е артистки юмористического жанра киевлянки Клары Новиковой, для меня - ода ее малой родине, а не благодарность России.
Мое сердце – в Москве, в России, а душа – там", - Клара Новика дала первый за долгое время концерт.
Комментарии
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Tania Еременко
Вы правильно выразились - БЫЛО такое государство - больше не будет!
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56 мин.
НЛ
Надежда Левченко-Токарева
Люблю Украину, ту, с белвми хатами! Да, тоже ностальгирую. Но ненавижу безграмотных нациков! Жестоких и бессмысленно агрессивных. Понимаю Новикову. Но больше нет Украины, есть Окраина России!!! Можно ностальгировать сколь угодно, и не при чем здесь правоохранители! Сдохли бы нацики!!! Нет Украины и никогда уже не будет! Сами себя уничтожили!
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39 мин.
Михаил Сартин
Она никого не критикует, она высказывает свое мировозрение, свои ощущения, свои воспоминания. Ничего в этом плохого я не вижу. Любой имеет право на свое видение мира. И как артистка - она большая умница. Очень ее уважаю.
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3 мин.
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