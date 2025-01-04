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«Зенит» хочет выручить за Артура около 15 млн евро (Metaratings)

По данным Metaratings.ru, «Зенит» готов рассмотреть различные варианты с уходом Артура в зимнее трансферное окно.

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