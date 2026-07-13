Популярная теория тёмной материи не прошла самый прямой тест физиков

Почему возникла «размытая» тёмная материя Стандартная модель тёмной материи — холодная тёмная материя (CDM) — хорошо объясняет крупномасштабную структуру Вселенной, но сталкивается с проблемами на уровне галактик: в центрах галактических гало модель предсказывает острые «пики» плотности (cusp), тогда как наблюдения нередко показывают более гладкие «ядра» (core).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии