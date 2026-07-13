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Популярная теория тёмной материи не прошла самый прямой тест физиков

Популярная теория тёмной материи не прошла самый прямой тест физиков

Почему возникла «размытая» тёмная материя Стандартная модель тёмной материи — холодная тёмная материя (CDM) — хорошо объясняет крупномасштабную структуру Вселенной, но сталкивается с проблемами на уровне галактик: в центрах галактических гало модель предсказывает острые «пики» плотности (cusp), тогда как наблюдения нередко показывают более гладкие «ядра» (core).

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