Появились подробности уголовного дела против начальника СИЗО №1

Больше миллиона от депутата и его жены. Дениса Михлика «вели» смоленские оперативники ФСБ и отдел собственной безопасности УФСИН Силовые ведомства сообщили подробности уголовного разбирательства в отношении Дениса Михлика, начальника местного следственного изолятора №1, ранее задержанного в Смоленске.