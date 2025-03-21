Появились подробности уголовного дела против начальника СИЗО №1

Больше миллиона от депутата и его жены. Дениса Михлика «вели» смоленские оперативники ФСБ и отдел собственной безопасности УФСИН Силовые ведомства сообщили подробности уголовного разбирательства в отношении Дениса Михлика, начальника местного следственного изолятора №1, ранее задержанного в Смоленске.
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