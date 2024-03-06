Договор об объединении Германии может быть денонсирован: в Совете Федерации поддержали инициативу о признании документа недействительным

Геннадий Бережнов

Договор об объединении Германии может быть денонсирован. И как всегда может быть. Это досужие разговоры в СМИ и нет заявлений политиков. А что даст денонсация договора, который был нарушен почти сразу. Однако власть к этому отнеслась типа да ладно. Как и с Аляской, где срок продажи давно прошёл, а деньги-золото мы так и не получили. Союз развалили, а про подарки Хрущёва никто и не вспомнил. Такова власть России!