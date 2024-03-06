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Договор об объединении Германии может быть денонсирован: в Совете Федерации поддержали инициативу о признании документа недействительным

Договор об объединении Германии может быть денонсирован: в Совете Федерации поддержали инициативу о признании документа недействительным

Глава крымских немцев Юрий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года, известный также как договор «Два плюс четыре», поскольку он давно не реализуется и нарушается руководством ФРГ.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Договор об объединении Германии может быть денонсирован. И как всегда может быть. Это досужие разговоры в СМИ и нет заявлений политиков. А что даст денонсация договора, который был нарушен почти сразу. Однако власть к этому отнеслась типа да ладно. Как и с Аляской, где срок продажи давно прошёл, а деньги-золото мы так и не получили. Союз развалили, а про подарки Хрущёва никто и не вспомнил. Такова власть России!
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50 мин.
АндрейБорков
Предположим, что наши парламентарии денонсировали этот ДОГОВОР. Что дальше? А дальше, если честно и без больных параноидальных фантазий НИ БУДЕТ НИ ХЕРА! Немчура БОЛТ положит на эту денонсацию, а ЕС и НАТО тем паче. И что сделает Россия? В лучшем случае побормочет о каком то там нарушении каких то там международных норм. И все, фенита ля комедия.
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19 мин.

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