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Наемник из Британии бросил семью ради ВСУ и погиб на Украине

Наемник из Британии бросил семью ради ВСУ и погиб на Украине

Мать наёмника из Соединённого Королевства Кристофера Перримана, который оказался уничтожен в местах ведения сражений, не имела понимания о том, что её сын делал на украинской территории, пока ей не передали сведения о том, что его уничтожили.

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