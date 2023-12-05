Наемник из Британии бросил семью ради ВСУ и погиб на Украине

Мать наёмника из Соединённого Королевства Кристофера Перримана, который оказался уничтожен в местах ведения сражений, не имела понимания о том, что её сын делал на украинской территории, пока ей не передали сведения о том, что его уничтожили.
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