Пропавших около месяца назад отца и сына разыскивают с полицией в Приморье

В Уссурийске разыскивают пропавших людей. 41-летний Руслан Нургалиев и 9-летний Станислав Нургалиев исчезли 23 июля и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПримПоиск.
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