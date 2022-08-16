Пропавших около месяца назад отца и сына разыскивают с полицией в Приморье

В Уссурийске разыскивают пропавших людей. 41-летний Руслан Нургалиев и 9-летний Станислав Нургалиев исчезли 23 июля и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПримПоиск.