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Импорт на Украину автотранспортом в феврале упал на 14% из-за протестов фермеров

Импорт на Украину автотранспортом в феврале упал на 14% из-за протестов фермеров

В связи с протестами польских фермеров, перекрывающих границу с Украиной для фур, импорт товаров автотранспортом сократился в стране на 14% по итогам февраля, сообщает 9 марта замминистра экономики и по совместительству торговый представитель Украины Тарас Качка.

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