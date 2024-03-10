Импорт на Украину автотранспортом в феврале упал на 14% из-за протестов фермеров

В связи с протестами польских фермеров, перекрывающих границу с Украиной для фур, импорт товаров автотранспортом сократился в стране на 14% по итогам февраля, сообщает 9 марта замминистра экономики и по совместительству торговый представитель Украины Тарас Качка.