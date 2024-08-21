С 21 по 25 августа территории Бобруйского района пройдет специальное комплексное мероприятие ´Подросток´.

Основная цель - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактическое воздействие на несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий, а также контроль за подростками, в отношении которых сотрудники ИДН ОВД райисполкома проводят индивидуальную профилактическую работу.
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