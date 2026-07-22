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Парламентская газета

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NYT: Запад не сможет заставить Россию изменить курс

NYT: Запад не сможет заставить Россию изменить курс

Никакие действия Запада не заставят Россию отказаться от своей позиции. Об этом написала директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times 22 июля.

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