NYT: Запад не сможет заставить Россию изменить курс

Никакие действия Запада не заставят Россию отказаться от своей позиции. Об этом написала директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times 22 июля.