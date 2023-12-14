Что за люди эти русские? Они боятся хоть чего-нибудь?

сергей богданов в Стамбуле пару раз было, летуны промахнулись мимо, с третьего раза получилось, никакой паники не было, два раза в месяц летали

Владимир Шалимов И я подумал, что Юрий Кот нам что-то расскажет об этом болгарском цыгане с замашками закоренелого гея.