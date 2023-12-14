Юрий Кот «Несколько лет назад я летел одним из регулярных рейсов в Россию. Это был ничем не примечательный день.
Что за люди эти русские? Они боятся хоть чего-нибудь?
Комментарии
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сергей богданов
в Стамбуле пару раз было, летуны промахнулись мимо, с третьего раза получилось, никакой паники не было, два раза в месяц летали
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14 час.
Владимир Шалимов
И я подумал, что Юрий Кот нам что-то расскажет об этом болгарском цыгане с замашками закоренелого гея.
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13 час.
Aнатолий Райков
А у них,когда просматривают наши мультфильмы,уже паника начинается.Только они в фильмах Голливуда такие все смелые и даже по небу летают и в открытый космос летают,без всего.
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8 час.
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