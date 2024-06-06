Страна и люди
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Страна и люди

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Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала визовые санкции США ошибкой

Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала визовые санкции США ошибкой

Вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани заявила, что США совершили ошибку, когда решили ввести визовые санкции против ряда грузинских парламентариев, правоохранительных органов и членов правящей партии «Грузинская мечта».

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