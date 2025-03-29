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Царьград

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Великобритания выделяет £10 млн на восстановление Мьянмы после катастрофы

Великобритания выделяет £10 млн на восстановление Мьянмы после катастрофы

После разрушительного землетрясения в Мьянме, унесшего жизни 1644 человек, Великобритания выделяет до £10 млн на восстановление пострадавших районов.

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