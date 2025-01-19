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«Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»?

«Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»?

Аргументы недели «Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»? Недавно многих возмутила переписка в социальных сетях депутата Законодательного собрания Йошкар-Олы Андрея Саковича с женщинами, задающими депутату неудобные вопросы.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Как же муж то с тобой живет...не жизнь а именины сердца...мучается поди болезный...
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
От этой партии ничего , кроме вреда для России! Скорее бы догадались ее распустить! Наш Президент беспартийный, и это дает народу надежду!
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1 час.
вд
валерий двойнишников
А кто ж тогда голосовать будет за линию Президента и Правительства?
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1 час.

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