«Барские замашки» некоторых представителей власти поддерживает сама Партия «Единая Россия»?

вд валерий двойнишников Как же муж то с тобой живет...не жизнь а именины сердца...мучается поди болезный...

ЮЮ Юлия Юлия От этой партии ничего , кроме вреда для России! Скорее бы догадались ее распустить! Наш Президент беспартийный, и это дает народу надежду!