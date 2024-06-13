Правительство ЯНАО приступило к масштабным работам по благоустройству дворов и других общественных пространств

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа начались масштабные работы по благоустройству. Особое внимание уделяется дворовым пространствам, где будет проведена комплексная реконструкция более 190 объектов.
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