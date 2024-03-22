Без названия

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Смотрю на ликование украинских випов в связи с событиями в московском Крокус Сити Холле.Хорошо помню похожий день много лет назад, когда случилась трагедия в театре на Дубровке, Норд Ост.

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