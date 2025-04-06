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Царьград

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"Это важная информация". Убийство служителя в московском храме произошло в особый день

"Это важная информация". Убийство служителя в московском храме произошло в особый день

Прихожанин православного храма 56-летний Ильяс Сафиуллин принял мученическую смерть 2 апреля - на него было совершено нападение.

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Комментарии
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Maxim
Обнулить паспорта нерусских с 1991 г. Сколько ещё таких..
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18 час.
АТ
Александр Ткаченко
Интересно власть мер не принимает  ждут когда народ сам начнёт порядок наводить? Не помнят что народ полумерами не довольствуется? И в месте с черножопыми полетят и упыри во власти. КОТОРЫЕ СЕЙЧАС КАЙФУЮТ ПОД ОХРАНОЙ РОСГВАРДИИ И ПРОДАЖНЫХ ПОЛИЦАЕВ.
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18 час.
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