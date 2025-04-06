"Это важная информация". Убийство служителя в московском храме произошло в особый день

АТ

Александр Ткаченко

Интересно власть мер не принимает ждут когда народ сам начнёт порядок наводить? Не помнят что народ полумерами не довольствуется? И в месте с черножопыми полетят и упыри во власти. КОТОРЫЕ СЕЙЧАС КАЙФУЮТ ПОД ОХРАНОЙ РОСГВАРДИИ И ПРОДАЖНЫХ ПОЛИЦАЕВ.