Рубль сберегут: власти ужесточат контроль за налоговыми льготами

Компаниям в особых зонах придется раскрыть доступ ко всем данным — кому стоит из-за этого беспокоиться Мария Строителева В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь.