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Рубль сберегут: власти ужесточат контроль за налоговыми льготами

Рубль сберегут: власти ужесточат контроль за налоговыми льготами

Компаниям в особых зонах придется раскрыть доступ ко всем данным — кому стоит из-за этого беспокоиться Мария Строителева В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь.

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