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Мария Кожевникова — венчание без росписи, работа в Госдуме и конфликты с коллегами по «Универу»

Мария Кожевникова — венчание без росписи, работа в Госдуме и конфликты с коллегами по «Универу»

Со стороны кажется, что Мария Кожевникова — девочка из благополучной семьи, легко добившаяся успеха. На самом же деле в жизни артистки было немало трудностей, и несколько раз она оказывалась в шаге от смерти.

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