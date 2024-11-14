Со стороны кажется, что Мария Кожевникова — девочка из благополучной семьи, легко добившаяся успеха. На самом же деле в жизни артистки было немало трудностей, и несколько раз она оказывалась в шаге от смерти.
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