Anthropic начнет разрабатывать собственные чипы

Anthropic опубликовала вакансии на должность специалиста по разработке ИИ-чипов. Представитель компании подтвердил изданию Business Insider, что Anthropic впервые создает внутреннюю команду по разработке специализированных микросхем, которые будут проектироваться совместно с ИИ-моделями для повышения скорости и эффективности их работы.
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