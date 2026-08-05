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Anthropic начнет разрабатывать собственные чипы

Anthropic опубликовала вакансии на должность специалиста по разработке ИИ-чипов. Представитель компании подтвердил изданию Business Insider, что Anthropic впервые создает внутреннюю команду по разработке специализированных микросхем, которые будут проектироваться совместно с ИИ-моделями для повышения скорости и эффективности их работы.

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