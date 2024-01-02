Езда с минимальным уровнем моторного масла, равно как и его небрежная проверка, выливаются в масляное голодание и ускоренный износ трущихся деталей силового агрегата

Проверка уровня моторного масла имеет свои особенности на разных автомобилях. Например, многие современные автомобили имеют так называемый «электронный щуп» — систему, позволяющую контролировать уровень масла с помощью бортового компьютера.
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