«Я зачем в космос летала?» Юлия Пересильд завидует славе своей юной дочери

14-летняя Анна Пересильд превзошла в популярности свою мать-космонавтку. Юлия Пересильд перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур риа новостиСтаршая наследница Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Слово пацана.