«Я зачем в космос летала?» Юлия Пересильд завидует славе своей юной дочери

14-летняя Анна Пересильд превзошла в популярности свою мать-космонавтку. Юлия Пересильд перед стартом космического корабля «Союз МС-19» на космодроме Байконур риа новостиСтаршая наследница Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя проснулась знаменитой после выхода на экраны сериала «Слово пацана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии