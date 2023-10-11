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В подземном пространстве под Белогорском впервые пройдут концерты

В подземном пространстве под Белогорском впервые пройдут концерты

В уникальном подземном пространстве под Белогорском впервые пройдут концерты.  21 и 22 октября в пещере "Таврида", открытой в 2018 году при строительстве одноимённой трассы, зазвучат произведения великих композиторов разных эпох и стилей, которые исполнит камерный оркестр Крымской государственной филармонии.

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