В подземном пространстве под Белогорском впервые пройдут концерты

В уникальном подземном пространстве под Белогорском впервые пройдут концерты. 21 и 22 октября в пещере "Таврида", открытой в 2018 году при строительстве одноимённой трассы, зазвучат произведения великих композиторов разных эпох и стилей, которые исполнит камерный оркестр Крымской государственной филармонии.
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