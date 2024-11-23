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Власти Индонезии считают, что Apple могла бы заплатить более $100 млн за возвраще...

Власти Индонезии считают, что Apple могла бы заплатить более $100 млн за возвраще...

Власти Индонезии считают, что Apple могла бы заплатить более $100 млн за возвращение iPhone на местный рынокПосле запрета на импорт iPhone 16 в Индонезию на фоне несоответствия деятельности Apple требованиям к локализации на местном рынке, компания предложила вложить в течение двух ближайших лет $100 млн в экономику страны и наладить на её территории выпуск компонентов для своих устройств.

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