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Ученые установили, сколько микропластика содержится в мозге современного человека

Ученые установили, сколько микропластика содержится в мозге современного человека

Ученые установили, сколько микропластика содержится в мозге современного человекаОбъём содержащегося в человеческом мозге микропластика вырос на 50% с 2016 года, - таковы результаты исследования, опубликованные в специализированном издании Nature Medicine.

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