Представитель РАО Наталья Полианчик дала комментарий по поводу иска к Филиппу Киркорову

Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к индивидуальному предпринимателю «Киркоров Ф.Б». Ниже приведен комментарий представителя Российского Авторского Общества по правовым вопросам, генерального директора компании IPCodex Натальи Полианчик о претензии РАО к артисту Филиппу Киркорову и клубу «Мутабор».