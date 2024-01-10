Представитель РАО Наталья Полианчик дала комментарий по поводу иска к Филиппу Киркорову

Российское Авторское Общество (РАО) подало иск к индивидуальному предпринимателю «Киркоров Ф.Б». Ниже приведен комментарий представителя Российского Авторского Общества по правовым вопросам, генерального директора компании IPCodex Натальи Полианчик о претензии РАО к артисту Филиппу Киркорову и клубу «Мутабор».
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