Алина Загитова в отпуске: «Тренироваться тоже не забываем»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что тренируется в отпуске. В конце прошлой недели Загитова отправилась на отдых.
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