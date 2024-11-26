Приложение Pestle recipe теперь может сохранять блюда из TikTok

Приложение для приготовления рецептов Pestle запускает новую функцию, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически превращает ваши любимые видеоролики с рецептами на TikTok в подробные пошаговые инструкции.
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