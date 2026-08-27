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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу» интересен хавбек «Ромы» Коне

«Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы»  Ману Коне . « Мадрид » следит за 25-летним хавбеком  сборной Франции и рассматривает его в качестве потенциального усиления центра поля.

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