Voyah Dream получил запас хода 915 км – есть цена новой версии!

Дилеры китайского люкс-бренда Voyah начали предлагать покупателям новую версию минивэна Voyah Dream. Напомним, до сего момента у модели, помимо чисто электрической версии EV, было две гибридных – PHEV и First.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии