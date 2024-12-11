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Спички - не игрушка

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Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Сирийский замес и его возможные последствия Обязательный реверанс: Привет маститым арабистам, ещё вчера блиставшим и продолжающим блистать военно-стратегической смекалкой, а позавчера, в свободное от основной работы время, поражавшим фундаментальными знаниями в микробиологии.

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Комментарии
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Е Пронина
никуда амеры не уйдут, блаженный автор) они этот замес и устроили, ликвидируют там всех правителей, кто под них не ляжет, а если надо, то и монархии и недогосударства)и прихватят с евреями все нефтеносные районы и возьмут под свой контроль) на примере Сирии показали что будет с ними)) их цель дешевая нефть и укрепление своей гегемонии через финсистему, и брезговать амеры ничем не будут, террористы- это их армия на содержании, их инструмент, также как и государство Израиль тоже их инструмент, по факту военная база амеров))
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