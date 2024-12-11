Следует просто наслаждаться красотой момента: Бог позволил России наблюдать за сирийским замесом со стороны. А это дорогого стоит, хотя и, в известной степени, звучит цинично

Е Пронина

никуда амеры не уйдут, блаженный автор) они этот замес и устроили, ликвидируют там всех правителей, кто под них не ляжет, а если надо, то и монархии и недогосударства)и прихватят с евреями все нефтеносные районы и возьмут под свой контроль) на примере Сирии показали что будет с ними)) их цель дешевая нефть и укрепление своей гегемонии через финсистему, и брезговать амеры ничем не будут, террористы- это их армия на содержании, их инструмент, также как и государство Израиль тоже их инструмент, по факту военная база амеров))