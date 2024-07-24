Французские власти задержали россиянина, обвиняемого в заговоре с целью «дестабилизации» Олимпиады

Французские власти предотвратили несколько заговоров с целью сорвать Олимпиаду 2024 года, включая арест россиянина в ходе одного из них, сообщили официальные лица в среду, всего за несколько дней до церемонии открытия летних Игр в Париже.
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