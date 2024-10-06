Маск: США станут однопартийным социалистическим государством

Global Look Press/Li Rui/XinHua Американский миллиардер Илон Маск заявил, что США ждет судьба стать однопартийным социалистическим государством, если республиканский кандидат Дональд Трамп не победит на выборах.
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