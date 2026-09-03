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Третьяк: «Финляндия рьяно выступает против возвращения России. Удивительная неблагодарность»

Третьяк: «Финляндия рьяно выступает против возвращения России. Удивительная неблагодарность»

Президент Федерации хоккея России (ФХР), депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владислав Третьяк пристыдил Финляндию за рьяную позицию против возвращения России на международную арену.

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