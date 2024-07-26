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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Бетисом», «Ювентус» – с «Нюрнбергом», «Байер» против «Рот-Вайсса»

Товарищеские матчи. «Ливерпуль» сыграет с «Бетисом», «Ювентус» – с «Нюрнбергом», «Байер» против «Рот-Вайсса»

Товарищеские матчи Нюрнберг Германия – Ювентус Италия Дата проведения 26 июля, 18.00, «Макс-Морлок-Штадион» Онлайн матча   Рот-Вайсс Эссен Германия – Байер Германия Дата проведения 26 июля, 20.

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