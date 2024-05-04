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«Заползла прям в машину». В Приморских городах проснулись ядовитые змеи

«Заползла прям в машину». В Приморских городах проснулись ядовитые змеи

В Приморских городах проснулись ядовитые змеи. Все больше видео появляется в социальных сетях. Особый резонанс вызвало видео, на котором змея заползла через днище автомобиля во внутрь, пока владельца не было на месте, сообщает PRIMPRESS.

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