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Регулирование криптовалют в России может усилить уход рынка в тень

Попытка сделать операции с криптовалютами более прозрачными в России способна привести к противоположному результату — часть рынка может еще глубже переместиться в неформальный сектор.

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