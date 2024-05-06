Часть Крыма осталась без воды 6 мая

В понедельник, 6 мая, специалисты ГУП РК «Вода Крыма» проводят аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения, в связи с чем в некоторых районах республики будет временно прекращена или ограничена подача воды.
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